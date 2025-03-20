ЗМІ: у Міноборони Німеччини обговорять надійність поставок зброї зі США

З огляду на сумніви щодо надійності чинної адміністрації США міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує кризову консультацію щодо американських систем озброєнь.

Як пише "Європейська правда", про це дізналась газета Süddeutsche Zeitung.

За інформацією ЗМІ, Пісторіус планує провести конфіденційну зустріч з високопоставленими генералами, експертами Міністерства оборони і представниками управління оборонних закупівель.

На ній обговорюватимуться питання безпеки, пов'язані з системами озброєнь, які Бундесвер вже використовував або замовив, зокрема винищувачів F-35, яких Бундесвер хоче придбати.

Підґрунтям для таких міркувань є дебати про закупівлю американських систем озброєнь, які збільшують залежність Німеччини від США, зазначає Süddeutsche Zeitung.

Серед іншого, існують побоювання, що за Трампа США все більше перетворюються на геополітичного супротивника Німеччини, а в найгіршому випадку американські системи озброєнь можуть бути неефективними.

Про зустріч у Німеччині стало відомо в той час, коли європейські члени НАТО стали ще більш залежними від американської зброї.

Деякі держави Альянсу вже заявили, що переглянуть плани придбання американських винищувачів пʼятого покоління F-35 через побоювання стосовно позиції США.