Келлог рассказал, как предостерегал Зеленского перед встречей с Трампом

Специальный посланник США в Украине Кит Келлог рассказал, что советовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому "не идти" на встречу с американским визави Дональдом Трампом в феврале 2025 года.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News, пишет "Европейская правда".

Во время эфира журналистка спросила у Келлога, "как мы прошли путь от катастрофы в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским до вчерашнего их телефонного разговора, который вы описали как очень взвешенный, сбалансированный".

Келлог считает, что у Зеленского и Трампа был хороший телефонный разговор в марте, потому что после встречи в Овальном кабинете 28 февраля украинский президент "понял, что имеет дело с совсем другим политиком и лидером в лице Дональда Трампа".

"Мы предостерегали его в то утро: не иди туда", – рассказал Келлог о событиях в Овальном кабинете в феврале.

На уточняющий вопрос, сказал ли он это Зеленскому, Келлог заявил, что он и еще 13 сенаторов находились в отеле утром 28 февраля и они "провели" Зеленского через то, как "это все будет выглядеть", когда он зайдет в Овальный кабинет.

Это, по его словам, было сделано для того, чтобы Зеленский "не был удивлен этим и понимал, что Трамп значительно отличается от Джо Байдена".

Келлог обратил внимание на то, что "все было хорошо, пока не пришла пресса".

28 февраля Зеленский досрочно покинул Белый дом после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Тогда спор начался с того, что Джей Ди Вэнс предложил дать шанс дипломатии Трампа урегулировать войну. На это Зеленский дал пространный ответ, что дипломатия с Россией с 2014 года не сработала.

Президент Украины после скандального разговора объяснил свои позиции, подчеркнув, в частности, что не может соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией.

19 марта Зеленский и Трамп пообщались после того, как американский президент провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

После разговора Зеленский рассказал, что они с Трампом договорились обсудить технические детали частичного перемирия – отказа от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

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