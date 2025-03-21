Премьер Бельгии считает, что конфискация российских активов может стать "актом войны"

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что конфискация Европой почти 200 млрд евро замороженных российских активов была бы "актом войны".

Об этом он сказал журналистам после встречи лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 20 марта, передает Politico, пишет "Европейская правда".

По мнению де Вевера, конфискация Европой почти 200 млрд евро замороженных российских активов будет иметь "системные риски для всей финансовой мировой системы" и вызовет возмездие со стороны Москвы.

"Мы живем не в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где, если вы забираете у кого-то 200 млрд евро, то это будет иметь последствия", – сказал он.

Кроме этого, де Вевер призвал коллег-лидеров, чтобы они воздержались от публичного "представления замороженных и обездвиженных активов как маленькой копилки Путина, которую можно просто разбить молотком, а потом забрать деньги и потратить их на что угодно, потому что это не так просто".

Как известно, в Бельгии хранится наибольшая доля замороженных активов России и неоднократно десятки законодателей обращались к королю Бельгии Филиппу с призывом публично поддержать изъятие российских активов в поддержку Украины.

Недавно посол Бельгии в Украине Люк Якобс рассказал, что основная масса активов в стране – это именно обездвиженные активы. По его словам, конфискация этих денег, фактически, "убьет гуся, несущего золотые яйца", забрав постоянный источник денег для Украины.

Больше о текущей ситуации вокруг санкций и росактивов читайте в материале "ЕвроПравды": "Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС".