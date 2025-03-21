Пожежу, через яку закрили аеропорт Лондона, загасили на 90%

Лондонські пожежники майже загасили пожежу на електропідстанції поблизу лондонського аеропорту "Гітроу", яка призвела до його знеструмлення, а відтак – і закриття до кінця доби.

Про це заявив заступник комісара лондонської пожежної служби Джонатан Сміт на пресконференції у Лондоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Пожежа залишається активною на 10%, повідомляє пожежна служба Лондона

"За останніми даними, які я отримав, приблизно 10% [пожежі на підстанції] залишається активною", – сказав він.

фото Sky News

Сміт пояснює, що пожежа охопила трансформатор – ключову частину підстанції – "що містить 25 000 літрів охолоджувальної рідини, яка повністю загорілася".

За словами Сміта, пожежна бригада отримала 212 дзвінків про пожежу минулої ночі, і він похвалив пожежників за роботу в "складних і небезпечних умовах".

Він заявив, що пожежна команда була в тісному контакті з іншими екстреними службами, і зазначає, що столична поліція оголосила про серйозний інцидент о 0.42 ночі.

"Це залишається дуже помітним і значним інцидентом", – додав він.

Загалом, 67 000 домогосподарств залишилися без електроенергії після пожежі на підстанції, а 5 000 все ще залишаються знеструмленими.

Сміт підтвердив, що в другому і четвертому терміналах аеропорту "Гітроу" досі немає світла.

У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції.

Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.