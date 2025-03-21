Пожар, из-за которого закрыли аэропорт Лондона, потушили на 90%

Лондонские пожарные почти потушили пожар на электроподстанции вблизи лондонского аэропорта "Хитроу", который привел к его обесточиванию, а затем – и закрытию до конца суток.

Об этом заявил заместитель комиссара лондонской пожарной службы Джонатан Смит на пресс-конференции в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Пожар остается активной на 10%, сообщает пожарная служба Лондона

"По последним данным, которые я получил, примерно 10% [пожара на подстанции] остается активным", – сказал он.

фото Sky News

Смит объясняет, что пожар охватил трансформатор – ключевую часть подстанции – "содержащий 25 тысяч литров охлаждающей жидкости, которая полностью загорелась".

По словам Смита, пожарная бригада получила 212 звонков о пожаре прошлой ночью, и он похвалил пожарных за работу в "сложных и опасных условиях".

Он заявил, что пожарная команда была в тесном контакте с другими экстренными службами, и отмечает, что столичная полиция объявила о серьезном инциденте в 0.42 ночи.

"Это остается очень заметным и значительным инцидентом", – добавил он.

В целом 67 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии после пожара на подстанции, а 5 тысяч все еще остаются обесточенными.

Смит подтвердил, что во втором и четвертом терминалах аэропорта "Хитроу" до сих пор нет света.

В пятницу, 21 марта, лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции.

Это повлияло на более чем 1300 авиарейсов.