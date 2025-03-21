Принц Вільям поїздив на танку біля кордону з Росією

Принц Уельський Вільям одягнув армійську форму і проїхався на танку, приєднавшись до британських військ на польових навчаннях в Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Він побував на полігоні Тапа, розташованому всього за 120 кілометрів від російського кордону. Тут знаходиться найбільше військове угруповання Великої Британії за кордоном.

Зустрівшись із солдатами полку Mercian, принц проїхався на танку Challenger 2.

Фото: Chris Jackson

На парадному плацу він висловив сподівання, що його візит до Естонії "змусить усіх бути напоготові".

Вільяму також показали кілька військових машин, зокрема Archer, Challenger 2, Warrior, французький Griffon, MLRS і Trojan.

У супроводі полковника Тармо Кундли, командувача естонськими військами, і генерал-полковника сера Яна Кейва він поспілкувався з групами солдатів, які розташувалися поруч із кожною машиною.

Британські війська розгорнуті в Естонії і Польщі в рамках операції "Кабрит" – внеску Великої Британії в зусилля НАТО з протидії російській агресії в країнах Балтії.

Нещодавно уряд Естонії погодив збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП у 2026 році.

18 березня Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. В Естонії таке рішення пояснили тим, що країна не може заборонити у себе зброю, яку Росія готова застосувати проти неї.