Принц Уильям поездил на танке возле границы с Россией

Принц Уэльский Уильям надел армейскую форму и проехался на танке, присоединившись к британским войскам на полевых учениях в Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Он побывал на полигоне Тапа, расположенном всего в 120 километрах от российской границы. Здесь находится крупнейшая военная группировка Великобритании за рубежом.

Встретившись с солдатами полка Mercian, принц проехался на танке Challenger 2.

Фото: Chris Jackson

На парадном плацу он выразил надежду, что его визит в Эстонию "заставит всех быть начеку".

Уильяму также показали несколько военных машин, в частности Archer, Challenger 2, Warrior, французский Griffon, MLRS и Trojan.

В сопровождении полковника Тармо Кундлы, командующего эстонскими войсками, и генерал-полковника сэра Яна Кейва он пообщался с группами солдат, которые расположились рядом с каждой машиной.

Британские войска развернуты в Эстонии и Польше в рамках операции "Кабрит" – вклада Великобритании в усилия НАТО по противодействию российской агрессии в странах Балтии.

Недавно правительство Эстонии согласовало увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП в 2026 году.

18 марта Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. В Эстонии такое решение объяснили тем, что страна не может запретить у себя оружие, которое Россия готова применить против нее.