Принц Уильям поездил на танке возле границы с Россией
Новости — Пятница, 21 марта 2025, 15:56 —
Принц Уэльский Уильям надел армейскую форму и проехался на танке, присоединившись к британским войскам на полевых учениях в Эстонии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.
Он побывал на полигоне Тапа, расположенном всего в 120 километрах от российской границы. Здесь находится крупнейшая военная группировка Великобритании за рубежом.
Встретившись с солдатами полка Mercian, принц проехался на танке Challenger 2.
На парадном плацу он выразил надежду, что его визит в Эстонию "заставит всех быть начеку".
Уильяму также показали несколько военных машин, в частности Archer, Challenger 2, Warrior, французский Griffon, MLRS и Trojan.
В сопровождении полковника Тармо Кундлы, командующего эстонскими войсками, и генерал-полковника сэра Яна Кейва он пообщался с группами солдат, которые расположились рядом с каждой машиной.
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