ЕС может направить на оружие Украине до 9 млрд евро за счет росактивов

В Европейском Союзе в 2025 году могут направить на военную помощь Украине до 9 млрд евро в рамках поддержки, которая предоставляется за счет замороженных российских активов.

Об этом говорится в материале "Европейской правды".

В выводах саммита ЕС 20 марта среди возможных путей финансирования военных нужд Украины упомянут "компонент военных нужд инициативы G7 ERA".

Речь идет о кредитном механизме, в рамках которого Европейский Союз в 2025 году выделит Украине 18,1 млрд евро за счет налогообложения доходов от замороженных росактивов.

"Один из дипломатов, представляющий крупное государство ЕС, заявил "ЕвроПравде", что по условиям выделения кредитов ERA G7 под гарантии доходов с замороженных активов России Украина может направить на военные нужды до 9 млрд евро – половину из заявленной на 2025 год суммы", – говорится в материале.

При этом пока не известно, какие были планы украинского правительства на эти 18,1 млрд евро, отмечается там.

Обсуждение механизма ERA появилось на фоне того, что в Евросоюзе критикуют план главного дипломата Каи Каллас о выделении миллиардов евро на оружие Украине из-за отсутствия конкретных механизмов реализации.

"Впрочем, инициатива Каллас также не похоронена. Следующая предметная дискуссия на политическом уровне по ней состоится на неформальном заседании министров обороны ЕС в Варшаве 2-3 апреля", – говорится в материале "ЕвроПравды".

Больше читайте в статье корреспондента "ЕвроПравды" Татьяны Высоцкой: ЕС готовится к войне: как европейские лидеры согласовывали новые инициативы по безопасности.