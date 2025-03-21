В МЗС відповіли Угорщині, яка хоче бачити Україну "буферною зоною"

В Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву угорського міністра у справах ЄС Яноша Боки, який сказав, що Україна має стати "буферною зоною" між Росією та Євросоюзом.

Про це під час брифінгу говорив речник українського МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи висловлювання угорського міністра, він наголосив, що "Україна ніколи не була, не є і не буде ніякою буферною зоною".

"Вважаємо, що для самої Угорщини і угорців вигідно, щоб Україна була в Європейському Союзі. Зокрема, це вигідно і для угорської національної спільноти України... Я можу також сказати угорському міністру... що якщо б Україна, не дай Боже, відмовилася від боротьби, то Угорщина стала би буфером. Я не думаю, що це в інтересах Угорщини, ставати якимось буфером між кимось", – зазначив Тихий.

Він закликав Угорщину "допомагати, сприяти мирному процесу, а не вдаватись до провокацій і роз'єднувати Європейський Союз, і в тому числі робити заяви, які є недружніми".

Як заявив Бока, в Угорщині хочуть бачити Україну як "буферну зону" між Росією та ЄС.

Варто зазначити, що Угорщина відмовилася підписати висновки саміту ЄС 20 березня, які стосуються України. Саме тому розділ висновків щодо України, підтриманий 26 державами-членами, був опублікований як окремий документ.