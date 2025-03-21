В МИД ответили Венгрии, которая хочет видеть Украину "буферной зоной"

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки, который сказал, что Украина должна стать "буферной зоной" между Россией и Евросоюзом.

Об этом во время брифинга говорил представитель украинского МИД Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Комментируя высказывания венгерского министра, он подчеркнул, что "Украина никогда не была, не является и не будет никакой буферной зоной".

"Считаем, что для самой Венгрии и венгров выгодно, чтобы Украина была в Европейском Союзе. В частности, это выгодно и для венгерского национального сообщества Украины... Я могу также сказать венгерскому министру... что если бы Украина, не дай Бог, отказалась от борьбы, то Венгрия стала бы буфером. Я не думаю, что это в интересах Венгрии, становиться каким-то буфером между кем-то", – отметил Тихий.

Он призвал Венгрию "помогать, способствовать мирному процессу, а не прибегать к провокациям и разъединять Европейский Союз, и в том числе делать заявления, которые являются недружественными".

Как заявил Бока, в Венгрии хотят видеть Украину как "буферную зону" между Россией и ЕС.

Стоит отметить, что Венгрия отказалась подписать выводы саммита ЕС 20 марта, которые касаются Украины. Именно поэтому раздел выводов по Украине, поддержанный 26 государствами-членами, был опубликован как отдельный документ.