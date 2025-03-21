В Италии отстранили от работы воспитательницу детсада из-за аккаунта на OnlyFans

Воспитательницу католического детского сада в провинции Тревизо, что на севере Италии, отстранили от работы из-за того, что она завела аккаунт на платформе OnlyFans.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tribuna di Treviso.

29-летняя воспитательница Елена Барага работает в детском саду по бессрочному контракту.

Недавно кто-то обнаружил аккаунт Бараги в OnlyFans и сообщил об этом руководству детсада.

Там состоялось собрание, на котором женщину обвинили в поведении, не соответствующем религиозному имиджу заведения, и отстранили от работы без сохранения зарплаты.

Сама Барага в комментарии СМИ заявила, что не испытывает никакого стыда и не стесняется демонстрировать свое тело.

"Многие родители на моей стороне, они хотят, чтобы я осталась и обучала их детей", – утверждает она.

OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимоти Стокли. Платформа берет с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна прежде всего за счет развлечений для взрослых и эротического контента.

В 2023 году Суд ЕС обязал OnlyFans платить налог на добавленную стоимость со всей суммы, уплаченной подписчиком, а не только с 20%-го сбора.