Британія заморозила російських активів на понад $32 млрд

Уряд Великої Британії заморозив понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів (32 мільярди доларів) російських активів з початку повномасштабного війни Росії проти України три роки тому.

Про це свідчать останні дані британського Міністерства фінансів, пише "Європейська правда".

Замороження російських активів на суму 25 мільярдів фунтів у Британії стало наслідком "найсуворіших санкцій, перед якими будь-коли поставала Росія", заявили в британському уряді.

"Працюючи з нашими союзниками, ми позбавили (Росію. – Ред.) понад 400 мільярдів доларів, що еквівалентно чотирьом рокам російських військових витрат", – наголосила представниця Мінфіну Британії Емма Рейнольдс.

Вона запевнила, що Британія й надалі буде "рішуче застосовувати наші фінансові санкції в межах нашої ширшої відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну".

Зазначимо, що у Великій Британії раніше підтримували конфіскацію заморожених російських активів та використання їх на підтримку України.

Вона бере участь у механізмі надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ, у межах якого кошти погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.

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