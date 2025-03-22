Прем'єрка німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг висловилась категорично проти відбудови газопроводу "Північний потік – 2", який так і не був введений в експлуатацію.

Її заяву наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Швезіг нагадала, що у Німеччині" існує чітке правило, яке діє від самого початку: "Північний потік – 2" не буде сертифікований, якщо Росія перетне червону лінію".

"Росія значною мірою перетнула червону лінію своєю загарбницькою війною проти України. Це загрожує всьому миру в Європі. І я вважаю, що саме тому в наш час такі сигнали не повинні надсилатися за жодних обставин", – наголосила вона у світлі припущень про те, що американські бізнесмени можуть відбудувати газопровід разом із РФ.

ЗМІ раніше повідомили, що німецький друг Путіна з часів роботи в таємній поліції Штазі лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream) не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.