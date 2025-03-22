Премьер немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг высказалась категорически против восстановления газопровода "Северный поток – 2", который так и не был введен в эксплуатацию.

Ее заявление приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Швезиг напомнила, что в Германии "существует четкое правило, которое действует с самого начала: "Северный поток – 2" не будет сертифицирован, если Россия пересечет красную линию".

"Россия в значительной степени пересекла красную линию своей захватнической войной против Украины. Это угрожает всему миру в Европе. И я считаю, что именно поэтому в наше время такие сигналы не должны посылаться ни при каких обстоятельствах", – подчеркнула она в свете предположений о том, что американские бизнесмены могут отстроить газопровод вместе с РФ.

СМИ ранее сообщили, что немецкий друг Путина со времен работы в тайной полиции Штази лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream) не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.