Турецкий суд арестовал оппозиционного мэра Стамбула на фоне протестов

Турецкий суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Имамоглу был взят под стражу в среду по обвинению в коррупции и пособничестве террористической группе.

Прокуроры утверждают, что Имамоглу был одним из лидеров преступной сети, которая обогащалась за счет взяток и фальсификации государственных тендеров. Его и десятки других лиц также обвиняют в незаконном получении персональных данных.

Отдельное расследование также обвиняет его и нескольких других деятелей, связанных со Стамбульским муниципалитетом, а также районными муниципалитетами Стамбула, в помощи террористической группировке РПК путем вербовки ее сторонников.

Вместе с Имамоглу суд в Стамбуле арестовал его близкого помощника Мурата Онгуна и Тунджая Йылмаза, директора строительной компании семьи Имамоглу. На данный момент 22 подозреваемых, задержанных в начале этой недели, официально арестованы, в то время как несколько других, включая бизнесменов и певца, были освобождены под судебный контроль, при этом суд обязал их регулярно являться в органы власти и запретил им выезжать за границу.

21 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал задержание Имамоглу и заявил, что правительство не будет тратить время на "шоу" оппозиции.

Имамоглу, в свою очередь, отрицает выдвинутые против него обвинения.

Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в стране.

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