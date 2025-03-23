Во Франции за 2024 год перехватили на 130% больше кокаина, чем в предыдущем году

Во Франции заявили о значительном росте в 2024 году объемов изъятых наркотических веществ, объемы обнаруженного кокаина оказались на 130% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Французские таможенники сообщили о росте на 74% объемов выявленных в 2024 году наркотических веществ по сравнению с 2023 годом.

Из 111 тонн наркотиков, изъятых таможенниками, 21 тонну составлял кокаин. Совокупно с объемами, которые перехватили другие службы – полиция, жандармерия и морская служба контроля – за год во Франции изъяли 53,5 тонн кокаина, что на 130% больше, чем в 2023 году.

Кроме того, за 2024 год таможенники изъяли почти 490 тонн контрабандного табака. Эта цифра снова снизилась по сравнению с 521 тоннами в 2023 году и 649 тоннами в 2022 году.

В Национальной ассамблее сейчас рассматривают законопроект, имеющий целью усилить противодействие наркоторговле. Министр по государственным счетам Амели де Моншален отметила, что это расширит полномочия таможенников и предоставит им широкий доступ к данным, которыми обмениваются государственные и частные субъекты в рамках в частности приема грузов в портах.

На прошлой неделе французская таможня изъяла более 800 килограммов кокаина с тяжеловоза на юго-востоке страны.

В феврале с морского дна возле польского Гданьска выловили груз кокаина на 15 млн долларов.