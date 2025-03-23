У Туреччині призупинили повноваження заарештованого опозиційного мера Стамбула

У Туреччині призупинили повноваження затриманого опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого заарештували за звинуваченнями у корупції.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда",

23 березня Міністерство внутрішніх справ Туреччини оголосило про призупинення повноважень Імамоглу як мера Стамбула у зв'язку з його арештом.

Імамоглу перебував під вартою з середи, коли його затримали за звинуваченнями в корупції та пособництві терористичній групі.

У неділю суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту у зв’язку зі звинуваченнями у корупції. Адвокати планують подавати апеляцію.

Водночас суд відхилив клопотання про арешт Імамоглу за звинуваченнями у підтримці "Робітничої партії Курдистану".

Видання зазначає, що це рішення може мати суттєві наслідки для обрання заміни Імамоглу, якщо той залишиться під арештом. Арешт за винуваченнями у тероризмі зазвичай призводить до призначення урядом довіреної особи для керівництва муніципалітетом. Оскільки арешт застосовано за іншим звинуваченням, заміну зазвичай обирають зі складу муніципальної ради і тієї ж політичної партії шляхом внутрішнього голосування.

Проте окремі турецькі експерти стверджують, що сама наявність розслідування з підозрами у тероризмі, навіть без арешту, може виправдати рішення Анкари щодо призначення довіреної особи.

Разом з Імамоглу суд у Стамбулі заарештував його близького помічника Мурата Онгуна і Тунджая Йилмаза, директора будівельної компанії сім'ї Імамоглу. На цей час загалом заарештовані 22 підозрюваних, затриманих на початку тижня. Ще кілька осіб звільнені під судовий контроль, при цьому суд зобов'язав їх регулярно з'являтися до органів влади і заборонив їм виїжджати за кордон.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у зв’язку із затриманням заявив, що уряд не витрачатиме час на "шоу" опозиції.

Імамоглу, своєю чергою, заперечує висунуті проти нього обвинувачення.

Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у країні.

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