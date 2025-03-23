В Турции приостановили полномочия арестованного оппозиционного мэра Стамбула

В Турции приостановили полномочия задержанного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого арестовали по обвинению в коррупции.

Как сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда",

23 марта Министерство внутренних дел Турции объявило о приостановлении полномочий Имамоглу как мэра Стамбула в связи с его арестом.

Имамоглу находился под стражей со среды, когда его задержали по обвинению в коррупции и пособничестве террористической группе.

В воскресенье суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в связи с обвинениями в коррупции. Адвокаты планируют подавать апелляцию.

В то же время суд отклонил ходатайство об аресте Имамоглу по обвинению в поддержке "Рабочей партии Курдистана".

Издание отмечает, что это решение может иметь существенные последствия для избрания замены Имамоглу, если тот останется под арестом. Если бы его арестовали по обвинению в терроризме, обычно это приводит к назначению правительством доверенного лица для руководства муниципалитетом. Когда арест применен по другому обвинению, замену обычно выбирают из состава муниципального совета и той же политической партии путем внутреннего голосования.

Однако отдельные турецкие эксперты утверждают, что само наличие расследования с подозрениями в терроризме, даже без ареста, может оправдать решение Анкары о назначении доверенного лица.

Вместе с Имамоглу суд в Стамбуле арестовал его близкого помощника Мурата Онгуна и Тунджая Йылмаза, директора строительной компании семьи Имамоглу. Всего арестованы 22 подозреваемых, задержанных в начале недели. Еще несколько человек освобождены под судебный контроль, при этом суд обязал их регулярно являться в органы власти и запретил им выезжать за границу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с задержанием заявил, что правительство не будет тратить время на "шоу" оппозиции.

Имамоглу, в свою очередь, отрицает выдвинутые против него обвинения.

Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в стране.

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