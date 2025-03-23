Німеччина висловила стурбованість арештом опозиційного мера Стамбула

У Німеччині заявили про стурбованість у зв’язку із затриманням та арештом у Туреччині опозиційного мера Стамбула Ікрема Імамоглу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у неділю заявили у пресслужбі МЗС Німеччини.

У Берліні назвали арешт Екрема Імамоглу серйозним ударом по демократії у Туреччині.

"Політична боротьба не має здійснюватися через суди і в’язниці. Очікуємо, що ці звинувачення будуть розслідувані прозоро та якнайшвидше, а суд відбудеться на засадах верховенства права – і так само щодо затриманих протестувальників", – заявили в МЗС Німеччини.

"Дотримання принципів демократії та верховенства права залишається центральним компонентом у наших відносинах з Туреччиною – і двосторонніх, і відносинах між ЄС і Туреччиною", – додали у заяві.

Нагадаємо, 23 березня суд у Туреччині ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо мера Стамбула Ікрема Імамоглу за звинуваченнями у корупції. Водночас суд відхилив клопотання про його арешт за звинуваченнями у підтримці "Робітничої партії Курдистану".

У зв’язку з цим повноваження Імамоглу як мера призупинили.

Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у країні.

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