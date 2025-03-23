Германия выразила обеспокоенность арестом оппозиционного мэра Стамбула

В Германии заявили об обеспокоенности в связи с задержанием и арестом в Турции оппозиционного мэра Стамбула Икрема Имамоглу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в воскресенье заявили в пресс-службе МИД Германии.

В Берлине назвали арест Экрема Имамоглу серьезным ударом по демократии в Турции.

"Политическая борьба не должна осуществляться через суды и тюрьмы. Ожидаем, что эти обвинения будут расследованы прозрачно и как можно быстрее, а суд состоится на основе верховенства права – и так же в отношении задержанных протестующих", – заявили в МИД Германии.

"Соблюдение принципов демократии и верховенства права остается центральным компонентом в наших отношениях с Турцией – и двусторонних, и отношениях между ЕС и Турцией", – добавили в заявлении.

Напомним, 23 марта суд в Турции принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении мэра Стамбула Икрема Имамоглу по обвинениям в коррупции. В то же время суд отклонил ходатайство о его аресте по обвинению в поддержке "Рабочей партии Курдистана".

В связи с этим полномочия Имамоглу как мэра приостановили.

Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в стране.

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