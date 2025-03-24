У Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4

У Румунії вранці у понеділок зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Землетрус зафіксували близько 10:14 у понеділок у сейсмічно активній зоні Вранча в центрально-східній частині країни.

Епіцентр знаходився на глибині близько 140 км, магнітуда поштовхів складала 4.

Всього від початку березня у Румунії зафіксували 24 підземних поштовхи магнітудою від 2 до 4. У 2024 році найсильніший землетрус в Румунії стався 16 вересня в районі міста Бузеу, магнітуда складала 5,4.

Нагадаємо, 13 березня мешканців італійського Неаполя налякав землетрус, що був добре відчутний і спричинив незначні пошкодження будинків. Наступного дня землетрус магнітудою 4,7 зафіксували біля узбережжя Апулії.

Грецькі острови Санторіні й Аморгос кілька тижнів поспіль потерпали від численних дрібних землетрусів, магнітуда окремих з них сягала 4 і понад 5. Багато мешканців поїхали з Санторіні, побоюючись сильнішого руйнівного землетрусу, але врешті інтенсивна сейсмічна активність припинилась.