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Грецькі острови, які "трясе" вже три тижні, сколихнули ще два значних землетруси

Новини — Вівторок, 18 лютого 2025, 10:06 — Марія Ємець

У районі грецьких островів Санторіні й Аморгос, де з кінця січня спостерігається підвищена сейсмічна активність, протягом однієї години сталися підземні поштовхи магнітудою близько 5. 

Про це повідомляє Protothema, пише "Європейська правда".

Рано-вранці 18 лютого у районі між островами Санторіні й Аморгос протягом однієї години зафіксували два землетруси – магнітудою 5 і 4,9, що були відчутні також в Аттиці. 

Перед тим близько 5 години ранку у тому ж районі був поштовх силою 4,5. 

Підвищена сейсмічна активність в районі островів Санторіні й Аморгос почалася орієнтовно з 26 січня. Через часті поштовхи, що можуть бути провісником сильного землетрусу, тисячі туристів і мешканців поїхали з острова. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

Міністр цивільного захисту Греції Васіліс Кікіліас заявив, що країна незабаром створить евакуаційний порт на острові Санторіні, щоб полегшити безпечну евакуацію людей у разі сильнішого землетрусу.

Найсильніший за цей період землетрус стався увечері 10 лютого, магнітуда становила 5,3. 

Поблизу столиці Португалії Лісабона 17 лютого стався землетрус магнітудою 4,7.

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Греція
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