В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4

В Румынии утром в понедельник зафиксировали подземные толчки магнитудой 4.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Землетрясение зафиксировали около 10:14 в понедельник в сейсмически активной зоне Вранча в центрально-восточной части страны.

Эпицентр находился на глубине около 140 км, магнитуда толчков составляла 4.

Всего с начала марта в Румынии зафиксировали 24 подземных толчка магнитудой от 2 до 4. В 2024 году самое сильное землетрясение в Румынии произошло 16 сентября в районе города Бузэу, магнитуда составляла 5,4.

Напомним, 13 марта жителей итальянского Неаполя напугало землетрясение, которое было хорошо ощутимо и вызвало незначительные повреждения домов. На следующий день землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у побережья Апулии.

Греческие острова Санторини и Аморгос несколько недель подряд страдали от многочисленных мелких землетрясений, магнитуда отдельных из них достигала 4 и более 5. Многие жители уехали с Санторини, опасаясь более сильного разрушительного землетрясения, но в конце интенсивная сейсмическая активность прекратилась.