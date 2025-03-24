В Польше телефонные мошенники "попались", случайно позвонив полицейскому

В Польше телефонные мошенники, выискивая очередную "жертву", случайно позвонили полицейскому, который сумел обхитрить их и устроить задержание.

Как пишет "Европейская правда", о случае рассказывает польское RMF24.

Мошенники, работавшие по схеме "ваш родственник в беде", случайно позвонили сотруднику полиции из города Мелец на юго-востоке Польши.

Злоумышленник, который вел разговор, выдавал себя за сотрудника полиции и начал рассказывать, что сестра собеседника совершила ДТП и за нее надо внести залог в размере 100 тысяч злотых, чтобы избежать ареста.

Полицейский, хорошо знакомый с типичными "крючками" мошенников, решил подыграть им и попытаться устроить задержание.

Он сделал вид, будто действительно имеет сестру и поверил сказанному, договорился о месте передачи средств и передал детали коллегам.

"Сотрудники немедленно отправились на место, указанное мошенниками, где должна была состояться передача наличных", – сообщила представительница управления полиции города Мелец Бернадетта Кравчик.

В итоге 21-летнего мошенника, пришедшего забирать деньги, задержали. Во время обыска у него обнаружили каннабис.

В Финляндии осенью сообщали о расследовании масштабного телефонного мошенничества, в котором злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции и банков.

В Италии мошенники использовали искусственный интеллект для подделки голоса министра обороны Гвидо Крозетто и его сотрудников, чтобы убедить итальянских бизнесменов перевести деньги за границу.