У Німеччині кліматичних активістів звинуватили у формуванні злочинної організації

Баварське центральне управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом мюнхенської прокуратури висунуло звинувачення п'ятьом кліматичним активістам з колишньої групи "Останнє покоління" у створенні злочинної організації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Обвинувальний акт налічує 149 сторінок і спрямований, зокрема, проти відомої активістки Карли Хінріхс і Вольфганга Метцелер-Кіка, які минулого літа наробили галасу голодуванням перед будівлею канцелярії.

Серед обвинувачених – активіст із Саксонії та активіст з Баварії, а також активіст з тодішньої основної групи, керівного органу руху.

У травні 2023 року співробітники поліції в кількох федеральних землях провели обшуки в будинках представників "Останнього покоління".

Тоді слідчі звинувачували обвинувачених, серед іншого, в тому, що вони за допомогою кампанії зі збору коштів зібрали загалом 1,4 мільйона євро, які "Останнє покоління" нібито використало насамперед для скоєння злочинів. Двох обвинувачених також звинувачують у спробі саботажу нафтопроводу між Трієстом та Інгольштадтом, який вважається об'єктом критичної інфраструктури.

У відео в Instagram Хінріхс каже, що обвинувальний висновок нагадує "дитячу книжку про протест, яку відчайдушно переписали з цитатами з газети Bild на трилер". За її словами, на кону стоїть право на протест.

Подальші судові процеси проти "Останнього покоління" тривають у Нойруппіні та Фленсбурзі. У Берліні судова адміністрація дійшла висновку, що "Останнє покоління" не може бути класифіковане як злочинна організація.

У лютому "Останнє покоління" розпалося і розділилося на дві нові групи. "Нове покоління" має на меті чинити тиск на політиків через паралельні парламенти та протести, тоді як "Колектив опору" прагне самостійно впроваджувати заходи із захисту клімату.

Торік у грудні стало відомо, що у Німеччині 69-річний учасник протестів групи "Останнє покоління" має відбути п’ятимісячний термін ув’язнення за блокування доріг.

У серпні минулого року берлінський аеропорт Берлін-Бранденбург заявив, що подає до суду на кількох кліматичних активістів групи "Останнє покоління" для відшкодування збитків.