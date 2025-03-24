В Германии климатических активистов обвинили в формировании преступной организации

Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом мюнхенской прокуратуры выдвинуло обвинения пятерым климатическим активистам из бывшей группы "Последнее поколение" в создании преступной организации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Обвинительный акт насчитывает 149 страниц и направлен, в частности, против известной активистки Карлы Хинрихс и Вольфганга Метцелер-Кика, которые прошлым летом наделали шума голодовкой перед зданием канцелярии.

Среди обвиняемых – активист из Саксонии и активист из Баварии, а также активист из тогдашней основной группы, руководящего органа движения.

В мае 2023 года сотрудники полиции в нескольких федеральных землях провели обыски в домах представителей "Последнего поколения".

Тогда следователи обвиняли обвиняемых, среди прочего, в том, что они с помощью кампании по сбору средств собрали в общей сложности 1,4 миллиона евро, которые "Последнее поколение" якобы использовало прежде всего для совершения преступлений. Двух обвиняемых также обвиняют в попытке саботажа нефтепровода между Триестом и Ингольштадтом, который считается объектом критической инфраструктуры.

В видео в Instagram Хинрихс говорит, что обвинительное заключение напоминает "детскую книжку о протесте, которую отчаянно переписали с цитатами из газеты Bild в триллер". По ее словам, на кону стоит право на протест.

Дальнейшие судебные процессы против "Последнего поколения" продолжаются в Нойруппине и Фленсбурге. В Берлине судебная администрация пришла к выводу, что "Последнее поколение" не может быть классифицировано как преступная организация.

В феврале "Последнее поколение" распалось и разделилось на две новые группы. "Новое поколение" имеет целью оказывать давление на политиков через параллельные парламенты и протесты, тогда как „Коллектив сопротивления" стремится самостоятельно внедрять меры по защите климата.

В декабре прошлого года стало известно, что в Германии 69-летний участник протестов группы "Последнее поколение" должен отбыть пятимесячный срок заключения за блокирование дорог.

В августе прошлого года берлинский аэропорт Берлин-Бранденбург заявил, что подает в суд на нескольких климатических активистов группы "Последнее поколение" для возмещения убытков.