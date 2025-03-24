Из-за бомбы времен Второй мировой остановили движение поездов в чешском Брно

Несколько домов в непосредственной близости от торгового центра в чешском городе Брно пришлось эвакуировать полиции и пожарным в понедельник, после того как во время строительных работ была найдена авиабомба времен Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Более тысячи человек были вынуждены покинуть несколько зданий, а движение поездов с юга до главного вокзала Брно было полностью остановлено примерно на двадцать минут.

"В связи с обнаружением неразорвавшегося боеприпаса, по указанию саперов проводится эвакуация людей из близлежащих домов между улицами Trnitá, Uhelná и Placzkova", – сообщила полиция.

По словам представителя полиции Богумила Малашека, 50-килограммовая авиабомба была обнаружена во время строительных работ.

В конце концов полиция решила остановить движение поездов на соседней линии, которая ведет с юга к главному вокзалу Брно. Остановка повлияла на движение десятков поездов, в том числе международных экспрессов. Движение к северу от главного вокзала не было ограничено.

"Патрули городской полиции перенаправляют движение транспорта, перекрывают пешеходную зону и участвуют в эвакуации из многоквартирного дома, здания банка и бывшего кампуса средней школы. Всего из этих зданий было эвакуировано около 1100 человек", – сообщил представитель полиции Якуб Ганем.

Около 13:45 полиция объявила, что бомбу забирают на утилизацию эксперты-взрывотехники. Все меры были сняты, люди смогли вернуться домой или на работу, а поезда снова начали курсировать.

В историческом центре немецкого Дрездена за последние месяцы нашли две бомбы времен Второй мировой в районе обвалившегося моста, который сейчас демонтируют. Из-за одной из них эвакуировали значительную часть центра Дрездена.

Во французском городе Анси в ноябре провели эвакуацию около четырех тысяч человек из-за 230-килограммовой бомбы.