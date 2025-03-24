Віктор Орбан хоче "всиновити" зебру

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав лист Будапештському зоопарку, у якому висловив бажання "всиновини" зебру.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фото відповідного листа угорський прем’єр опублікував на своїй Facebook-сторінці 24 березня з підписом "Операція "Зебра" почалась".

"Я хотів би усиновити зебру. Я розумію, що у вас це можливо. Будь ласка, допоможіть", – йдеться в листі за підписом Віктора Орбана з печаткою прем'єр-міністра.

Лист, адресований Будапештському зоопарку, з'явився після того, як два дні тому, в суботу, опозиційний політик Петер Мадяр виступив з різкими звинуваченнями щодо власності сім'ї Віктора Орбана в центральній Угорщині, пише видання Telex.

Серед іншого, Мадяр заявив, що, на його думку, сім'я Орбана має "домашнє сафарі", де вони утримують зебр.В угорському уряді назвали звинувачення з боку Мадяпа невдалим жартом.

Як повідомляється на сайті зоопарку Будапешта, за мінімальну пожертву в 15 тисяч форинтів можна стати символічним прийомним "батьком" тварини. При цьому тварина залишається в зоопарку і не переходить у чиюсь власність.

Прийомні "батьки" не мають ніяких зобов'язань щодо тварини і ніяких додаткових прав у порівнянні зі звичайними відвідувачами. Прийомних "батьків" у тварини може бути більше одного, тож якщо хтось бажає взяти на "виховання" зебру разом з Орбаном, він може також це зробити.

Двічі на рік зоопарк організовує "батьківські збори", на яких кожен прийомний "батько" отримує картку, що дає йому право безкоштовного відвідування зоопарку для участі в заході. На зборах він отримує інформацію про те, як фонд зоопарку використовує його пожертвування.

Нагадаємо, що комісар від Угорщини Олівер Варгеї у Єврокомісії відповідає за добробут тварин.

Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром впевнено лідирує в опитуваннях громадської думки за рік до виборів в Угорщині.

"Тиса", яку Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.

Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.