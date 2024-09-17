У ЄС непокояться, що єврокомісар від Угорщини є неналежним кандидатом для захисту тварин

Учасники кампанії за створення в Єврокомісії посади комісара з питань добробуту тварин сумніваються, що угорець Олівер Варгеї є найкращим вибором для того, щоб її обійняти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Угорському комісару, який наразі відповідає за портфель з питань сусідства та розширення, у новій Єврокомісії доручили питання охорони здоров'я та добробуту тварин, що широко розглядається як докір Будапешту за постійну обструкціоністську політику прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо України.

Сам Варгеї є суперечливою фігурою, яка зазнала критики за його роботу з питаннями розширення, підхід до країн-кандидатів, які мають проблеми з верховенством права та демократією, а також за його жорсткий стиль керівництва.

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Хоча їхні заклики про призначення комісара із захисту тварин були почуті, захисники тварин і деякі депутати Європарламенту висловили сумніви, що Варгеї є найкращим вибором.

"Дякуємо фон дер Ляєн за комісара з питань захисту тварин і за те, що вона відреагувала на вимоги громадян", – заявила депутатка Європарламенту від Зелених і президентка парламентської міжфракційної групи з питань захисту тварин Тіллі Мец.

"Чи є кандидат від "Фідес" правильним вибором на цю посаду, ще належить з'ясувати", – додала вона.

Комісарка з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес, яка йде у відставку, наглядала за дотриманням правил захисту тварин протягом останніх п'яти років. Відповідно до попереднього порядку денного ЄС у сфері зеленого сільського господарства та продовольства – Стратегії "Від ферми до виделки" – очікувалося, що Кіріакідес та підрозділ комісії з питань охорони здоров'я здійснять кардинальну ревізію правил добробуту сільськогосподарських тварин, що існували десятиліттями.

Однак виконавча влада ЄС лише в останню хвилину представила нові законопроєкти про транспортування тварин та незаконну торгівлю домашніми тваринами.

Нова посада комісара з питань добробуту тварин дає надію на те, що відсутні акти нарешті будуть підготовлені.

Стефані Гіслен, менеджерка з політичних питань Єврогрупи захисту тварин, сказала, що учасники кампанії "дуже задоволені" створенням портфеля з питань захисту тварин в Єврокомісії, але менш задоволені тим, що Варгеї отримав цю посаду.

"Ми дуже раді цій посаді, але залишаємо при собі свою думку щодо особи", – сказала вона.

Вона додала, що ідеальний комісар повинен мати "певний досвід" у питаннях захисту тварин і "серце для тварин", а також досвід об'єднання зацікавлених сторін.

"Ми не знаємо, якою є позиція запропонованого комісара щодо добробуту тварин", – сказав Адольфо Сансоліні, координатор кампанії "ЄС для тварин", яка зібрала понад 300 000 підписів за створення посади комісара з питань добробуту тварин.

Учасник кампанії додав, що "[Варгеї], схоже, не має жодної компетенції для цієї роботи [і], безумовно, компетентність повинна бути основною вимогою до єврокомісара".

Тим не менш, добробут тварин раніше був "заднім числом" в роботі комісії і часто "покладався на добру волю конкретного комісара", тому створення спеціального портфеля було "історичним поворотним моментом", додав він, незалежно від кандидата.

"У цій роботі є величезний потенціал... Якщо людина, яка отримає цю посаду, має добру волю, вона дійсно може досягти успіху", – сказав Сансоліні.

Нагадаємо, сам Варгеї назвав фактичне пониження в посаді визнанням якості угорської медицини.

Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.

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