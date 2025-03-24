У німецькій Партії Зелених застерегли партії-учасниці коаліційних переговорів від утворення "московської" коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Співголова Партії зелених Фелікс Банашак застерігає партійних лідерів ХДС і СДПН від повернення до енергетичної залежності від Росії.

"Фрідріх Мерц і Ларс Клінгбейль повинні зробити все можливе і надати надійні гарантії того, що ця коаліція не стане московською", – заявив Банашак журналістам у Берліні.

Він зазначив, що в ХДС і СДПН є "окремі голоси", які закликають до повернення до поставок російського газу.

"Реактивація цього газового партнерства лише поповнить військову скриню Владіміра Путіна для майбутніх нападів на сусідні країни", – сказав Банашак.

ЗМІ раніше повідомили, що німецький друг Путіна з часів роботи в таємній поліції Штазі лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream) не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.