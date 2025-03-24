В немецкой Партии Зеленых предостерегли партии-участницы коалиционных переговоров от образования "московской" коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Сопредседатель Партии зеленых Феликс Банашак предостерегает партийных лидеров ХДС и СДПГ от возвращения к энергетической зависимости от России.

"Фридрих Мерц и Ларс Клингбейль должны сделать все возможное и предоставить надежные гарантии того, что эта коалиция не станет московской", – заявил Банашак журналистам в Берлине.

Он отметил, что в ХДС и СДПГ есть "отдельные голоса", которые призывают к возвращению к поставкам российского газа.

"Реактивация этого газового партнерства только пополнит военный сундук Владимира Путина для будущих нападений на соседние страны", – сказал Банашак.

СМИ ранее сообщили, что немецкий друг Путина со времен работы в тайной полиции Штази лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream) не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.