В Чехии готовят инструкции для граждан по выживанию в кризисных условиях

Министерство внутренних дел Чехии в этом году представит брошюра с советами о том, как вести себя во время кризиса и как к нему подготовиться, по финскому образцу.

Об этом в интервью Novinky заявил глава чешского МВД Вит Ракушан, сообщает "Европейская правда".

По словам Ракушана, его ведомство готовит адаптацию финской концепции "72 часа", то есть инструкций по выживанию в первые три дня после начала кризисной ситуации.

Адаптация предусматривает "информационную брошюру и комплексную кампанию, направленную на подготовку населения к кризисным ситуациям", добавил министр, уточнив, что проект должны завершить "до конца этого лета".

"Наше исследование после прошлогодних наводнений показало, что 76% людей хотят, чтобы государство лучше готовило граждан к чрезвычайным ситуациям, а 70% хотели бы получить более конкретную информацию о подготовке к катастрофам", – пояснил глава МВД Чехии.

"Подобная традиция уже давно сложилась в скандинавских странах, и сейчас мы адаптируем ее для Чехии", – добавил он.

В прошлом году в Норвегии, Швеции и Финляндии обновили инструкции для населения на случай конфликта или другой кризисной ситуации, которые эти государства публикуют со Второй мировой войны.

Испанское правительство тогда тоже говорило, что готовит первый национальный план гражданской защиты, предусматривающий создание пособия для населения, чтобы оно знало, как действовать, если на территорию Испании придет война.