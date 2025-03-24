Близько 25% працівників у Німеччині працюють з дому

Практично кожен четвертий працівник у Німеччині працює принаймні неповний робочий день з дому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Дослідження, проведене мюнхенським інститутом ifo, показало, що в лютому кількість людей, які працюють з дому в Німеччині, становила 24,5% працівників, порівняно з 23,4% у серпні 2024 року.

Цей показник практично не змінився з квітня 2022 року.

"Ми не бачимо в даних жодних доказів того, що робота з дому зменшується. Робота з дому міцно закріпилася", – сказав дослідник ifo Жан-Віктор Аліпур.

"Окремі ініціативи компаній щодо повернення своїх працівників до офісу не є статистично помітною тенденцією", – додав він.

Дослідження інституту свідчить, що гібридні моделі праці – поєднання роботи вдома і в офісі – загалом не погіршують продуктивність, особливо якщо працівники координують дні, які вони проводять на роботі.

Нагадаємо, у 2021 році німецький суд визнав, що падіння при пересуванні від ліжка до столу може вважатися нещасним випадком на роботі.