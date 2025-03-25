Руководитель торгового представительства ЕС едет в Вашингтон на фоне напряженности

Во вторник, 25 марта, в Вашингтоне, руководитель торгового представительства Европейского Союза Марош Шефчович встретится со своими американскими коллегами – министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Об этом пишет агентство Politico, передает "Европейская правда".

Визит Шефчовича в США происходит на фоне напряжения между Брюсселем и Вашингтоном из-за таможенной политики американского президента Дональда Трампа.

Как пишет агентство, с Шефчовичем поедет Бьорн Зайберт, главный помощник президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы должны прилагать все усилия с обеих сторон, чтобы избежать вредных тарифов и строить, а не разрушать торгово-экономические отношения между ЕС и США, которые являются самыми сильными в мире", – заявил представитель Еврокомиссии по вопросам торговли Олоф Гилл.

Это уже вторая поездка Шефчовича в Вашингтон с момента вступления Трампа в должность в январе.

В начале марта Трамп ввел 25-процентные тарифы на сталь и алюминий, импортируемые со всего мира в США.

В ответ на это Европейская комиссия 12 марта заявила, что введет тарифы на знаковые американские товары, такие как мотоциклы Harley-Davidson, джинсы и бурбон.

Когда на следующий день Трамп пригрозил наложить 200-процентные пошлины на все "вина, шампанское и алкогольные продукты" из Франции и других стран ЕС, Еврокомиссия отложила контрмеры до середины апреля.

Администрация США планирует 2 апреля – день, окрещенный ею "Днем освобождения Америки" – объявить ряд решений относительно взаимных тарифов, то есть мер в отношении импорта товаров из ряда других стран.