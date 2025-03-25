В Кишиневе начали эвакуировать плохо припаркованные прокатные самокаты

В столице Молдовы полиция начала эвакуировать плохо припаркованные прокатные электросамокаты, что усилило общественную дискуссию о том, как лучше упорядочить эту новую сферу.

Об этом говорится в материале Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Кишиневе тема электросамокатов и соблюдения ПДД при пользовании ими в очередной раз вынырнула в середине марта, когда глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеуцану заявил, что у компаний-владельцев прокатных самокатов будут конфисковывать их, если на самокаты не установят ограничения скорости.

Чиновник также подчеркнул, что пользователи электросамокатов несут ответственность за свои действия на дороге, как и все водители.

21 марта компании проката получили письмо от полиции с просьбой позаботиться о соблюдении их клиентами правил дорожного движения, в частности относительно парковки. Представитель одной из компаний в общении с журналистами сетует, что это произошло уже после того, как полиция 19-20 марта эвакуировала в Кишиневе несколько неправильно запаркованных самокатов двух операторов.

"То есть сначала они показательно эвакуировали самокаты и сообщили об этом в новостях, создав репутационные и финансовые убытки. И только потом прислали письмо", – сказал он.

По словам этого представителя компании, на их самокаты изначально были установлены максимальные ограничения скорости 25 км/ч, а в зонах, которые считаются местами скопления людей – 15 км/ч.

В письме от полиции говорится, что за 2024 год в Молдове зарегистрировали 88 ДТП с участием самокатов, в одном из них погиб человек.

Полиция акцентировала, что самокатчики являются полноценными участниками дорожного движения и должны соблюдать правила, определенные для велосипедистов – в частности, ездить только по велополосам/велодорожкам или с правого края дороги, не двигаться против потока, использовать фонари и светоотражатели в темное время суток, спешиваться на пешеходных переходах.

Собеседник издания из прокатной компании отметил, что в статистике ДТП не различают прокатные и частные самокаты, а требование о парковке в "специально определенных местах" является проблемой.

По его словам, четыре крупнейших оператора в Кишиневе предоставляют в аренду 200-500 самокатов. Он также утверждает, что их компания предлагала полиции вместе искать решение и разработать правила парковки прокатных самокатов, но к ним не прислушиваются.

Как известно, урегулирование движения самокатов и использование прокатных электросамокатов стало общеевропейской тенденцией после того, как мелкий индивидуальный электротранспорт приобрел большую распространенность за последние годы.

Париж стал первой европейской столицей, где после городского референдума вовсе запретили прокатные электросамокаты.

В Италии осенью 2024 года утвердили серию требований к водителям электросамокатов и более жесткие штрафы за небрежную парковку самокатов.

В испанской Барселоне ввели штраф в размере 500 евро за передвижение электросамокатом по тротуарам.