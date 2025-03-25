Маркарова про 30-ти денне припинення вогню: "Для танцю потрібні двоє"

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Київ підтримує ідею повного припинення вогню з Росією на 30 днів щодо енергетичної інфраструктури, проте "для танцю потрібні двоє".

Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Маркарова заявила, що Україна підтримує цю ідею всім серцем. Про це вона сказала після того, як офіційні представники США та Росії завершили 12-годинні переговори в Саудівській Аравії в понеділок, 24 березня.

"Нам потрібно, щоб Росія погодилася на це", – заявила посол та акцентувала, що "для танцю потрібні двоє".

Щодо угоди про критичні ресурси, яку Україна та США обговорюють з адміністрацією Трампа, Маркарова сказала, що команди обох країн зосереджені на швидкому завершенні роботи.

"Є багато галузей, де ми можемо співпрацювати. Ми дійсно хотіли б більше співпрацювати зі США, звичайно, з європейськими партнерами та іншими", – сказала вона та назвала енергетику національною силою, а також сільськогосподарське виробництво, інфраструктуру та оборонні технології.

У Кремлі раніше говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

Нагадаємо, 18 березня Трамп та очільник Кремля понад дві години розмовляли телефоном. Трамп заявив, що тоді домовився з очільником Кремля Владіміром Путіним про негайне припинення вогню на всіх об’єктах енергетики та інфраструктури.

The Telegraph із посиланням на інформацію від близьких до Трампа співрозмовників писала, що Трамп злиться через те, що Росія та Україна продовжують взаємні ракетно-дронові атаки, попри його "миротворчі" зусилля.