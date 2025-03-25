Маркарова о 30-ти дневном прекращении огня: "Для танца нужны двое"

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев поддерживает идею полного прекращения огня с Россией на 30 дней по энергетической инфраструктуре, однако "для танца нужны двое".

Об этом она сказала в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Маркарова заявила, что Украина поддерживает эту идею всем сердцем. Об этом она сказала после того, как официальные представители США и России завершили 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта.

"Нам нужно, чтобы Россия согласилась на это", – заявила посол и акцентировала, что „для танца нужны двое".

Относительно соглашения о критических ресурсах, которое Украина и США обсуждают с администрацией Трампа, Маркарова сказала, что команды обеих стран сосредоточены на быстром завершении работы.

"Есть много отраслей, где мы можем сотрудничать. Мы действительно хотели бы больше сотрудничать с США, конечно, с европейскими партнерами и другими", – сказала она и назвала энергетику национальной силой, а также сельскохозяйственное производство, инфраструктуру и оборонные технологии.

В Кремле ранее говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

Напомним, 18 марта Трамп и глава Кремля более двух часов разговаривали по телефону. Трамп заявил, что тогда договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры.

The Telegraph со ссылкой на информацию от близких к Трампу собеседников писала, что Трамп злится из-за того, что Россия и Украина продолжают взаимные ракетно-дронные атаки, несмотря на его "миротворческие" усилия.