СМИ: В Эр-Рияде завершилась новая встреча делегаций Украины и США

Во вторник, 25 марта, в Саудовской Аравии продолжается новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой.

Об этом сообщают ряд СМИ, в частности агентство AFP со ссылкой на собеседника в украинской делегации, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника в украинской делегации, 25 марта украинские и американские официальные лица проводили очередной раунд переговоров в Эр-Рияде.

"Мы все еще работаем с американцами", – сказал он.

24 марта СМИ со ссылкой на собеседников анонсировали, что американская и украинская делегации проведут еще один раунд переговоров, после того, как США и Россия завершат свою встречу в Саудовской Аравии.

ОБНОВЛЕНО В 12:12. Суспільне со ссылкой на собеседников, которые знакомы с процессом, сообщили, что делегации США и Украины завершили вторую встречу в Саудовской Аравии – на следующий день после встречи между представителями США и России.

В тот же день российская и американская делегации завершили переговоры, которые продолжались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину.

В Кремле говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

До этого, 23 марта, в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.