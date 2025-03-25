У Німеччині починається суд над колишньою лівою терористкою, що ховалась 30 років

Одна з останніх вцілілих учасниць угруповання "Фракція Червоної армії" (RAF), яка здійснювала вбивства і викрадення людей у Німеччині з 1970-х років, постала у вівторок перед судом після того, як три десятиліття переховувалася від влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Даніелу Клетте, яку заарештували в Берліні в лютому 2024 року, судять за замах на вбивство, пограбування і незаконне володіння вогнепальною зброєю, їй може загрожувати довічне ув'язнення, повідомив представник суду в північному місті Целле.

У листопаді прокурори висунули звинувачення проти Клетте, звинувативши її в тому, що вона разом з двома спільниками пішла на пограбування, щоб забезпечити себе фінансово після того, як група RAF офіційно ліквідувалася в 1998 році.

Поліція все ще розшукує двох інших членів так званого третього покоління бойовиків – Ернста-Фолькера Штауба і Буркхарда Гарвега. Обох розшукують за тими ж звинуваченнями, що й Клетте.

Клетте судять за її роль у нападах трійці на інкасаторські машини та супермаркети в період з 1999 по 2016 рік, в результаті яких було пограбовано близько 2,7 мільйона євро.

Ліве бойове угруповання, відоме в Німеччині як RAF, виникло на хвилі протестів проти війни у В'єтнамі і вбило близько 30 осіб – німецьких політиків і бізнесменів, а також американських солдатів – протягом 1970-х і 1980-х років.

Прихильники лівого екстремістського руху RAF торік заявили, що в ніч проти 29 квітня спалили садовий будинок генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши його в "наживанні" на продажах зброї.