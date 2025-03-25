В Германии начинается суд над бывшей левой террористкой, скрывавшейся 30 лет

Одна из последних уцелевших участниц группировки "Фракция Красной армии" (RAF), которая совершала убийства и похищения людей в Германии с 1970-х годов, предстала во вторник перед судом после того, как три десятилетия скрывалась от властей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Даниэлу Клетте, которую арестовали в Берлине в феврале 2024 года, судят за покушение на убийство, ограбление и незаконное владение огнестрельным оружием, ей может грозить пожизненное заключение, сообщил представитель суда в северном городе Целле.

В ноябре прокуроры выдвинули обвинения против Клетте, обвинив ее в том, что она вместе с двумя сообщниками пошла на ограбление, чтобы обеспечить себя финансово после того, как группа RAF официально ликвидировалась в 1998 году.

Полиция все еще разыскивает двух других членов так называемого третьего поколения боевиков – Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега. Обоих разыскивают по тем же обвинениям, что и Клетте.

Клетте судят за ее роль в нападениях троицы на инкассаторские машины и супермаркеты в период с 1999 по 2016 год, в результате которых было ограблено около 2,7 миллиона евро.

Левая боевая группировка, известная в Германии как RAF, возникла на волне протестов против войны во Вьетнаме и убила около 30 человек – немецких политиков и бизнесменов, а также американских солдат – в течение 1970-х и 1980-х годов.

Сторонники левого экстремистского движения RAF в прошлом году заявили, что в ночь на 29 апреля сожгли садовый дом генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в "наживании" на продажах оружия.