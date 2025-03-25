У Британії почали б дисциплінарний процес, якби стались порушення як з Signal у США

Заступник міністра оборони Великої Британії з питань збройних сил Люк Поллард заявив, що якби витік інформації, накшталт інциденту з допуском журналіста до переписки топпосадовців США у месенджері Signal, стався у Британії, то неминуче був би розпочатий дисциплінарний процес.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Полларда запитали, що б він зробив, якби старші офіцери поділилися секретними планами в додатку Signal. Поллард відповів, що розуміє, чому його про це запитують, але сказав, що "ми не коментуємо", як союзники діляться своєю інформацією.

"Моє загальне правило полягає в тому, що якщо приймаються оперативні рішення, ми всі – незалежно від нашої ролі в обороні – повинні серйозно ставитися до обміну інформацією", – заявив заступник міністра оборони Британії.

"І для тих, хто не дотримується цих процедур, мають бути чіткі наслідки і дисциплінарний процес", – додав він.

Нагадаємо, головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.

Інформація про цей інцидент спричинила скандал і запитання з приводу того, чи розуміють у команді Трампа правила поводження з таємною інформацією.

Міністр оборони США Піт Гегсет після оприлюднення фактів заявив, що "ніхто не переписувався щодо військових планів" і назвав редактора The Atlantic "дискредитованим так званим журналістом".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що топпосадовці, які обговорювали у чаті в Signal конфіденційні деталі операції, не будуть притягнені до дисциплінарної відповідальності.