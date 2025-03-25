В Британии начали бы дисциплинарный процесс, если бы произошли нарушения как с Signal в США

Заместитель министра обороны Великобритании по вопросам вооруженных сил Люк Поллард заявил, что если бы утечка информации, вроде инцидента с допуском журналиста к переписке топ-чиновников США в мессенджере Signal, произошла в Британии, то неизбежно был бы начат дисциплинарный процесс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Полларда спросили, что бы он сделал, если бы старшие офицеры поделились секретными планами в приложении Signal. Поллард ответил, что понимает, почему его об этом спрашивают, но сказал, что "мы не комментируем", как союзники делятся своей информацией.

"Мое общее правило заключается в том, что если принимаются оперативные решения, мы все – независимо от нашей роли в обороне – должны серьезно относиться к обмену информацией", – заявил заместитель министра обороны Британии.

"И для тех, кто не придерживается этих процедур, должны быть четкие последствия и дисциплинарный процесс", – добавил он.

Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник рассказал, как его случайно добавили к групповому чату в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Информация об этом инциденте вызвала скандал и вопросы по поводу того, понимают ли в команде Трампа правила обращения с секретной информацией.

Министр обороны США Пит Хегсет после обнародования фактов заявил, что "никто не переписывался о военных планах" и назвал редактора The Atlantic "дискредитированным так называемым журналистом".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что топ-чиновники, которые обсуждали в чате в Signal конфиденциальные детали операции, не будут привлечены к дисциплинарной ответственности.