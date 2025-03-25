Британія продовжить співпрацювати з США з питань безпеки попри витік у Signal

Британія продовжить співпрацювати зі Сполученими Штатами з питань регіональної безпеки на Близькому Сході і поглиблювати відносини з Вашингтоном з питань розвідки і оборони попри витік інформації у Signal.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив у вівторок прессекретар британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Відповідаючи на питання про помилкове розголошення журналісту інформації про військові дії США проти хуситів, прессекретар Стармера заявив, що уряд впевнений, що жодна комунікація британської розвідки з США не стане витоком.

"США є нашим найближчим союзником, коли йдеться про питання розвідки і оборони... Ми продовжимо розвивати дуже міцні відносини, які ми вже маємо з США з питань оборони і безпеки", – заявив речник, відмовившись безпосередньо коментувати конкретну історію.

"Ми неймовірно тісно співпрацюємо зі Сполученими Штатами з усіх питань, пов'язаних з обороною і безпекою ... Ми будемо продовжувати працювати з США над питаннями регіональної безпеки", – додав він.

Водночас заступник британського міністра оборони з питань збройних сил Люк Поллард заявив, що якби схожий витік інформації стався в Британії, то неминуче був би розпочатий дисциплінарний процес.

Нагадаємо, інформація про цей інцидент спричинила скандал у США і запитання з приводу того, чи розуміють у команді Трампа правила поводження з таємною інформацією.

За даними WSJ, Трамп покладає вину за скандал довкола Signal на свого радника з нацбезпеки Майка Волца.