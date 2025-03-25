Британия продолжит сотрудничать с США по вопросам безопасности, несмотря на утечку в Signal

Великобритания продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами по вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке и углублять отношения с Вашингтоном по вопросам разведки и обороны, несмотря на утечку информации в Signal.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил во вторник пресс-секретарь британского премьер-министра Кира Стармера.

Отвечая на вопрос об ошибочном разглашении журналисту информации о военных действиях США против хуситов, пресс-секретарь Стармера заявил, что правительство уверено, что ни одна коммуникация британской разведки с США не станет утечкой.

"США являются нашим ближайшим союзником, когда речь идет о вопросах разведки и обороны... Мы продолжим развивать очень прочные отношения, которые мы уже имеем с США по вопросам обороны и безопасности", – заявил спикер, отказавшись непосредственно комментировать конкретную историю.

"Мы невероятно тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами по всем вопросам, связанным с обороной и безопасностью ... Мы будем продолжать работать с США над вопросами региональной безопасности", – добавил он.

В то же время заместитель британского министра обороны по вопросам вооруженных сил Люк Поллард заявил, что если бы похожая утечка информации произошла в Британии, то неизбежно был бы начат дисциплинарный процесс.

Напомним, информация об этом инциденте вызвала скандал в США и вопросы по поводу того, понимают ли в команде Трампа правила обращения с секретной информацией.

По данным WSJ, Трамп возлагает вину за скандал вокруг Signal на своего советника по нацбезопасности Майка Волца.