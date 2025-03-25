Премʼєр Канади потролив Трампа через інцидент з перепискою в Signal

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні пустив шпильку в бік адміністрації президента США, чиї посадовці спричинили випадковий витік обговорень національної безпеки в месенджері Signal.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Коментуючи інцидент із витоком обговорень посадовців США у Signal, канадський премʼєр заявив, що "необхідно зробити висновки", аби запобігти повторенню подібних помилок.

"Це серйозне, серйозне питання, і всі уроки повинні бути засвоєні. У нас дуже міцне партнерство з американцями в галузі розвідки через альянс "П'ять очей", – зазначив Карні, маючи на увазі мережу обміну розвідданими за участю Британії, Австралії та Нової Зеландії.

"Помилки трапляються, але важливо те, як люди реагують на ці помилки. Вони не заперечують помилок, вони чітко і прозоро реагують на них", – додав він.

Останній коментар Карні, ймовірно, був натяком на те, що в адміністрації Трампа відмовляються прямо визнавати помилку у звʼязку зі спілкуванням у Signal.

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок, 24 березня, розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.

Представники Білого дому захищали чат, а міністр оборони Піт Гегсет заявив, що "ніхто не надсилав військових планів".

Президент США Дональд Трамп на наступний день після інциденту підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волца, чий контакт випадково додав журналіста до приватного чату, і применшив значення витоку.