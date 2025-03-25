Премьер Канады потроллил Трампа из-за инцидента с перепиской в Signal

Премьер-министр Канады Марк Карни пустил колкость в сторону администрации президента США, чьи чиновники вызвали случайную утечку обсуждений национальной безопасности в мессенджере Signal.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Комментируя инцидент с утечкой обсуждений чиновников США в Signal, канадский премьер заявил, что "необходимо сделать выводы", чтобы предотвратить повторение подобных ошибок.

"Это серьезный, серьезный вопрос, и все уроки должны быть усвоены. У нас очень крепкое партнерство с американцами в области разведки через альянс "Пять глаз", – отметил Карни, имея в виду сеть обмена разведданными с участием Британии, Австралии и Новой Зеландии.

"Ошибки случаются, но важно то, как люди реагируют на эти ошибки. Они не отрицают ошибок, они четко и прозрачно реагируют на них", – добавил он.

Последний комментарий Карни, вероятно, был намеком на то, что в администрации Трампа отказываются прямо признавать ошибку в связи с общением в Signal.

Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник, 24 марта, рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Представители Белого дома защищали чат, а министр обороны Пит Хегсет заявил, что "никто не присылал военных планов".

Президент США Дональд Трамп на следующий день после инцидента поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, чей контакт случайно добавил журналиста в частный чат, и преуменьшил значение утечки.