Соединенные Штаты предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в парламенте за пределами первичного рамочного соглашения.

Об этом во время общения с журналистами 25 марта сказал президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

По словам главы государства, американская сторона предложила Украине новый вариант соглашения о недрах.

"Это большое, полное соглашение, видение американской стороны. От шагов, которые были раньше – рамочное соглашение, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение – сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение", – сказал он.

По словам Зеленского, пока деталей нового предложения США "еще нет".

"Это уже серьезный документ. Но такой документ будет нарабатываться сторонами, а после – идти в парламент по ратификации", – добавил он.

Президент уточнил, что "вопроса атомных станций там нет".

Слова Зеленского прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения о редкоземельных металлах с Украиной "скоро".

Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после этого говорила, что рамочное соглашение с США по минеральным ресурсам завершено и Украина готова к подписанию в любой момент.