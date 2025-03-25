Білий дім побачив змову демократів і ЗМІ після скандалу з перепискою у Signal

У Білому домі заявили, що висвітлення зливу листування топпосадовців адміністрації Дональда Трампа про національну безпеку у Signal є кампанією Демократичної партії та ЗМІ.

Таку заяву опублікували на сайті Білого дому 25 березня, пише "Європейська правда".

В адміністрації США заявили про "скоординовану спробу" з боку "демократів та їхніх медіа-союзників" начебто "відволікти увагу від успішних дій президента Трампа".

Ідеться про удари по хуситах у Ємені, які й стали предметом злитої переписки у Signal.

"Дії адміністрації Трампа з притягнення хуситів до відповідальності мають величезний успіх, і ніщо не може відволікти від цих невпинних дій, спрямованих на забезпечення безпеки американців", – додали в Білому домі.

Нагадаємо, головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок, 24 березня, розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.

Представники Білого дому захищали чат, а міністр оборони Піт Гегсет заявив, що "ніхто не надсилав військових планів".

Президент США Дональд Трамп на наступний день після інциденту підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волца, чий контакт випадково додав журналіста до приватного чату, і применшив значення витоку.