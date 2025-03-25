У Боснії розбираються, як "підарештний" Додік проник в Сербію

Прикордонна поліція Боснії і Герцеговини веде розслідування того, як президент Республіки Сербської Мілорад Додік перетнув кордон з Сербією для участі в державній церемонії, попри те, що його розшукують для арешту.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Додік з'явився увечері 24 березня на церемонії вшанування річниці бомбардувань НАТО в 1999 році, що відбулась поблизу Белграда. Офіційної інформації про те, як він потрапив до Сербії, немає.

На президента Республіки Сербської виданий ордер на арешт, тож прикордонна поліція Боснії і Герцеговини мала б арештувати його, якби він спробував перетнути сухопутний кордон.

"Прикордонна поліція Боснії і Герцеговини поінформує прокуратуру Боснії і Герцеговини і буде співпрацювати з усіма правоохоронними органами", – заявили в поліції.

Нагадаємо, 17 березня суд БіГ видав загальнонаціональний ордер на арешт Додіка, прем'єр-міністра Республіки Сербської Радована Вішковича і спікера тамтешнього парламенту Ненада Стевандіча.

Усім їм інкримінують посягання на конституційний лад Боснії і Герцеговини.

Справу було порушено на тлі кризи, що спалахнула в країні після того, як 26 лютого суд БіГ засудив Додіка до одного року ув'язнення і шестирічної заборони обіймати президентську посаду за невиконання рішень міжнародного спостерігача за мирним врегулюванням у Боснії.

У відповідь на це Народна скупщина Республіки Сербської, в якій домінує партія Додіка, ухвалила неконституційні закони, що забороняють державним органам БіГ діяти на території ентитету.

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