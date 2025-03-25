В Боснии разбираются, как "подарештный" Додик проник в Сербию

Пограничная полиция Боснии и Герцеговины ведет расследование того, как президент Республики Сербской Милорад Додик пересек границу с Сербией для участия в государственной церемонии, несмотря на то, что его разыскивают для ареста.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Додик появился вечером 24 марта на церемонии чествования годовщины бомбардировок НАТО в 1999 году, которая состоялась вблизи Белграда. Официальной информации о том, как он попал в Сербию, нет.

На президента Республики Сербской выдан ордер на арест, поэтому пограничная полиция Боснии и Герцеговины должна была бы арестовать его, если бы он попытался пересечь сухопутную границу.

"Пограничная полиция Боснии и Герцеговины проинформирует прокуратуру Боснии и Герцеговины и будет сотрудничать со всеми правоохранительными органами", – заявили в полиции.

Напомним, 17 марта суд БиГ выдал общенациональный ордер на арест Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича и спикера тамошнего парламента Ненада Стевандича.

Всем им инкриминируют посягательство на конституционный строй Боснии и Герцеговины.

Дело было возбуждено на фоне кризиса, вспыхнувшего в стране после того, как 26 февраля суд БиГ приговорил Додика к одному году заключения и шестилетнему запрету занимать президентский пост за невыполнение решений международного наблюдателя за мирным урегулированием в Боснии.

В ответ на это Народная скупщина Республики Сербской, в которой доминирует партия Додика, приняла неконституционные законы, запрещающие государственным органам БиГ действовать на территории энтитета.

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